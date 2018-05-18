За отсутствие учета и контроля выдачи средств индивидуальной защиты сотрудникам инспекция труда наказала псковскую компанию

20:50, 18 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Орбита-Строй» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что в организации не организован надлежащий учет выдачи и контроль за выдачей в установленные сроки работникам средств индивидуальной защиты.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.