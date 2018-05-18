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Общество

За отсутствие учета и контроля выдачи средств индивидуальной защиты сотрудникам инспекция труда наказала псковскую компанию

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Орбита-Строй» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что в организации не организован надлежащий учет выдачи и контроль за выдачей в установленные сроки работникам средств индивидуальной защиты.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.

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