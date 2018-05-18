Эдуард Пичугин предложил провести конкурс роликов, популяризирующих Псковскую область

18:59, 18 мая 2018, ПАИ

Директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, федеральный эксперт масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 предложил организовать конкурс роликов, направленный на популяризацию региона. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пленарного заседания в рамках первого форума проекта #Команда2018.

Говоря о сегодняшнем форуме, Эдуард Пичугин отметил: «Приятно было увидеть, что люди находили друг друга. Каждый автор проекта, проговорив, вдруг находил решение. Половина уже знают, как их реализовывать».

Он предложил авторам, подумать над тем, чтобы сделать страницу своих проектов в Интернете, причём это касается и тех проектов, которые сегодня не были представлены на форуме. «Думаю, треть проектов мы просто не успели заслушать», - добавил Эдуард Пичугин.

«Даже если мы в других городах, мы все равно вместе с вами, сможем помогать и подсказывать», - сказал директор «Ленфильма» и поблагодарил Михаила Ведерникова за организацию такой коммуникации.