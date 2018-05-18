Разработать к Ганзе-2019 аудиогиды и информационные таблички на разных языках поручил Михаил Ведерников

19:30, 18 мая 2018, ПАИ

Разработать к Ганзе-2019 аудиогиды и информационные таблички на разных языках поручил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с оргкомитета по подготовке к Ганзейским дням 2019 года, который проходит 18 мая.

Михаил Ведерников отметил, что до проведения мероприятия остаётся чуть больше года, начинается финишная прямая. Однако, по словам врио губернатора, еще не всё сделано, бросается в глаза неготовность города к приёму иностранных гостей, в том числе, в части отсутствия табличек-указателей. В связи с этим Михаил Ведерников поставил задачу проработать информацию на немецком и английском языках так, чтобы на улицах города было невозможно заблудиться. Он подчеркнул, что должен быть единый и качественный дизайн, вся информация должна подаваться в едином стиле. Руководитель региона подчеркнул, что нужно это обсудить с предпринимателями, чтобы они размещали на своих объектах информацию на двух языках.

Также, по мнению Михаила Ведерникова, нужно разработать аудиогиды на разных языках, как это делается в мире, сформировать несколько маршрутов с учетом туристической привлекательности.

Врио губернатора напомнил, что Ганзейские дни – это уникальная возможность заявить о себе и проработать туристическую инфраструктуру, и этой работой нужно заниматься уже сейчас. Отдельное внимание он обратил на доступную среду, чтобы все туристические объекты отвечали необходимым требованиям.