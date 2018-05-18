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Общество

500 тысяч рублей запросил глава Пскова на обеспечение формой и сим-картами волонтёров к Ганзе

500 тысяч рублей запросил глава Пскова Иван Цецерский на обеспечение формой и сим-картами волонтёров к Ганзе-2019, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия 18 мая. По словам главы Пскова, футболка для волонтёров будет стоить 500 рублей, кепка - 200 рублей, сим-карта - 300 рублей. Таким образом, для 500 волонтеров потребуется 500 тысяч рублей.

Также Иван Цецерский сообщил, что минимальный набор сувенирной продукции  для зарегистрированных участников Ганзейских дней обойдется в сумму от 300 до 500 рублей, всего на эти цели потребуется не менее 1 млн рублей. С учетом VIP-гостей эта цифра может достигнуть 1,5 млн рублей.

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