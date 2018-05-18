Фестиваль еды предложил организовать на Ганзе-2019 в Пскове Михаил Ведерников

20:12, 18 мая 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил организовать фестиваль еды во время проведения Ганзейских дней 2019 года в Пскове и заметил, что шашлыками на улице гостей накормить не получится. Об этом глава региона заявил на оргкомитете по подготовке к Ганзе 18 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Иван Цецерский согласился, что действительно при огромном потоке гостей точек питания будет недостаточно: их в городе сегодня 124, при этом только 5% имеют меню на иностранных языках. «Мы сейчас все сусеки будем трясти. Это вопрос непростой», - заявил он.

По словам Ивана Цецерского, чтобы прокормить гостей планируется привлекать предпринимателей с других городов.

Он также сообщил, что во время праздника нужно предусмотреть горячее питание для волонтеров и приглашенных коллективов. Его планируется организовать в столовой ПсковГУ. «Питание обойдется на три дня в 3,5 млн рублей», - проинформировал Иван Цецерский.