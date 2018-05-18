Дирекция Ганзейских дней будет создана в Пскове

20:05, 18 мая 2018, ПАИ

Дирекция Ганзейских дней 2019 года будет создана в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия 18 мая.

О необходимости создать небольшую дирекцию праздника, чтобы аккумулировать все организационные направления, координировать деятельность заявил глава Пскова Иван Цецерский.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников согласился с этим.

Иван Цецерский добавил, что дирекция окупит себя сполна с учетом рекламы, размещения в гостиницах. По его мнению, фонд дирекции составит несколько десятков тысяч евро. «Эта дирекция не будет нахлебником», - уверен глава Пскова.