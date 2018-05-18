Конкурс младших воспитателей состоялся в Пскове в рамках партпроекта «Крепкая семья»

20:37, 18 мая 2018, ПАИ

Конкурс младших воспитателей состоялся в детском саду №17 Пскова в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия».

В конкурсе приняли участие семь работниц дошкольного учреждения. В ходе заочного этапа оценивались санитарное состояние групп и правильность заполнения рабочих журналов. Очный этап включал конкурс портфолио, в котором младшие воспитатели рассказали о себе и своих увлечениях, а также представили творческие задания. Кроме того, проверялись их знания санитарных правил и норм.

Как отметила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы Пскова Елена Полонская, все участницы подготовились к конкурсным заданиям основательно, представили презентации о жизни в детском саду, написали стихи и песни.

Конкурсанток оценивало жюри, в составе которого были начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко и специалист управления Галина Козеряцкая, заведующая детским садом Ирина Андреева.

«Труд помощника воспитателя, нянечки, как правило, остаётся «за кадром». Но очень часто именно с нянями ребятишки делятся своими секретами, именно они по-матерински учат малышей уму-разуму и порядку - накрывать на стол, заправлять кровати, следить за внешним видом и многому другому. И без вас работать педагогам было бы намного сложнее», - сказала Елена Полонская и добавила, что этот конкурс нужно сделать общегородским.