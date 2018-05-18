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Общество

Подумать о создании хостелов к Ганзе в Пскове посоветовал врио губернатора

«Думаю, в Пскове тема хостелов будет востребована», - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета по подготовке к Ганзе-2019, которое он провёл сегодня, 18 мая. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников отметил, что хостелы довольно популярны в стране и в мире. «Давайте посмотрим с комитетом, какие площадки можем отдать под хостелы. Необязательно в центре города, можно и на периферии, предусмотрев логистику», - предложил руководитель региона.

На нехватку гостиниц обратил внимание глава Пскова Иван Цецерский. «С гостиничным фондом всё не очень хорошо -  3 тыс. 700 гостиничных мест в Пскове и в радиусе 60 километров», - сказал он. Иван Цецерский заверил, что без указания властей во время Ганзейских дней никого не заселят ни в одну гостиницу Пскова.  «Проблемой может стать вопрос размещения российских ВИП-гостей», - отметил он.

Глава Пскова сообщил, что будет вестись работа с общежитиями учебных заведений города. Они все будут проверены на возможность использования для размещения гостей Ганзы.

Иван Цецерский заметил, что проблема расселения существует и в Европе, там размещение идёт на расстоянии 50-60 километров от места проведения Ганзейских дней, и в этом случае также встаёт вопрос логистики.

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Фестиваль еды предложил организовать на Ганзе-2019 в Пскове Михаил Ведерников Подумать о создании хостелов к Ганзе в Пскове посоветовал врио губернатора 16 дубов посадят на «Аллее дружбы» в дни Молодой Ганзы-2019 в Пскове В Пскове пройдет Ганзейский международный фестиваль молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой» Псковскую древесину и европейский клей используют строители ганзейской ладьи Поплыли! На помощь молодёжи в подготовке Ганзейских дней рассчитывает Михаил Ведерников Главная сцена Ганзы в Пскове разместится на площади Ленина Переходящее знамя Международных Ганзейских дней доставят в Псков на велосипедах Экспоцентр с продукцией местных производителей может появиться на Международной Ганзе в Пскове
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