Подумать о создании хостелов к Ганзе в Пскове посоветовал врио губернатора

20:00, 18 мая 2018, ПАИ

«Думаю, в Пскове тема хостелов будет востребована», - сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании организационного комитета по подготовке к Ганзе-2019, которое он провёл сегодня, 18 мая. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Михаил Ведерников отметил, что хостелы довольно популярны в стране и в мире. «Давайте посмотрим с комитетом, какие площадки можем отдать под хостелы. Необязательно в центре города, можно и на периферии, предусмотрев логистику», - предложил руководитель региона.

На нехватку гостиниц обратил внимание глава Пскова Иван Цецерский. «С гостиничным фондом всё не очень хорошо - 3 тыс. 700 гостиничных мест в Пскове и в радиусе 60 километров», - сказал он. Иван Цецерский заверил, что без указания властей во время Ганзейских дней никого не заселят ни в одну гостиницу Пскова. «Проблемой может стать вопрос размещения российских ВИП-гостей», - отметил он.

Глава Пскова сообщил, что будет вестись работа с общежитиями учебных заведений города. Они все будут проверены на возможность использования для размещения гостей Ганзы.

Иван Цецерский заметил, что проблема расселения существует и в Европе, там размещение идёт на расстоянии 50-60 километров от места проведения Ганзейских дней, и в этом случае также встаёт вопрос логистики.