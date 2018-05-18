Установить в Пскове к Ганзейским дням хорошие туалеты пообещал Иван Цецерский

20:23, 18 мая 2018, ПАИ

Установить в Пскове к Ганзейским дням 2019 года хорошие стационарные туалеты пообещал глава города Иван Цецерский. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания оргкомитета по подготовке и проведению Ганзейских дней, которое 18 мая провёл врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания был поднят вопрос нехватки туалетов в городе. «Ваш вопрос понятен, и его обсуждали в недрах администрации», - сказал глава Пскова и заверил, что туалетов будет достаточно. Он сообщил, что ведутся переговоры с рядом фирм о поставке хороших стационарных туалетов.

«Замечание справедливое, давайте запишем», - прокомментировал Михаил Ведерников.