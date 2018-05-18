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Общество

Организаторы отказались от сцены на реке Великой во время проведения Ганзы-2019 в Пскове

Организаторы отказались от сцены на реке Великой во время проведения в Пскове Ганзейских дней 2019 года. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на оргкомитете по подготовке к Ганзе-2019, которое сегодня, 18 мая, провёл врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ивана Цецерского, сцена на реке Великой визуально попадет на областную больницу, к тому же люди могут упасть в воду. Кроме того, там мало места, тесно, есть опасность давки, да и машины не смогут подъехать к данному участку. Он также уточнил, что представители правоохранительных органов и МЧС не поддержали размещение сцены на воде, поэтому было решено отказаться от нее.

Также Иван Цецерский продемонстрировал схему праздничного Ганзейского пространства, в которую входят набережные Псковы и Великой, Кремль, центральные парковые зоны, центральные улицы у Детского сада и Летнего парка.

Помимо этого глава города рассказал о минусах и преимуществах разных мест, где предлагается установить главную сцену Ганзы. Так, минус сцены на площади Ленина в том, что по причинам транспортной ситуации ее придется демонтировать. «Но будет много места, красивый центр», - отметил Иван Цецерский. Говоря о Кремле, он отметил, что минусы - замкнутое пространство, ограниченное количество мест, мокрый газон при дожде. Также глава Пскова упомянул сцену на Октябрьской площади, которая имеет наибольшее количество мест и безопаснее всего. «Привычное место для горожан, можно не демонтировать сцену, но нет естественных исторических декораций», - отметил он.

«Городской оргкомитет поддерживает площадь Ленина. А сценические площадки – в Кремле, на набережной Псковы, амфитеатр, набережная Великой, площадка у двора Подзноева и Комсомольская площадь», - проинформировал глава города.

Он рассказал и о вместимости каждого места, где будут проходить мероприятия. Так, набережная реки Великая вместит 5 тысяч 560 человек, Октябрьская площадь – 9 тысяч 840 человек, площадь Ленина – 10 тысяч 444 человек, Кремль – 9 тысяч 900 человек.

Кроме того, Иван Цецерский отметил, что на третий день Ганзы состоится очень серьезное собрание делегатов, где будут присутствовать участники со всех стран Европы. По его словам, это мероприятие  предполагается провести в театре драмы. «Ганзейская вечеринка пройдет на «Машиностроителе» и в «Раздолье». Международный экономический форум проведут в «Простории». А на четвёртый день будут работать рыночные презентационные площадки. Вечером  - закрытие фестиваля и передача флага», - уточнил глава города.

Председатель Государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин поинтересовался у Ивана Цецерского, предусматривает ли Ганзейская вечеринка употребление и продажу алкоголя, на что получил утвердительный ответ. В этой связи Иван Штылин заметил, что вечеринку необходимо перенести с «Машиностроителя» в другое место, так как стадион – это объект спорта, где продажа спиртного противоречит законодательству. Михаил Ведерников поручил проработать этот вопрос с юристами.

Он также предложил по  главному месту проведения мероприятия пока не дискутировать. «Альтернативные площадки должны быть предусмотрены в разных уголках города», - добавил руководитель региона.

В свою очередь глава Пскова сказал, что всё же «было бы неплохо, если бы сцена прилегала к воде», и отметил, что этот вопрос будет решаться с представителями МЧС.

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