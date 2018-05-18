Выстраивать связи с общественностью и отвечать на каверзные вопросы учились слушатели псковской школы общественно-политического лидера

20:58, 18 мая 2018, ПАИ

В «Школе общественно-политического лидера» прошло занятие, посвящённое коммуникациям и технологиям связей с общественностью.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, о влиянии общественного мнения на продвижение и карьеру политика студентам и членам Молодёжного парламента рассказал генеральный директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков.

«Мы живём в социуме, и наша жизнь зависит от того, кто и что нас окружает, - обратился к аудитории спикер. - Формирование общественного мнения – обязательная составляющая деятельности любого политика, и это влияние может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус».

Молодым людям, обладающими лидерскими амбициями и готовыми делать первые шаги в публичной политике, Максим Костиков посоветовал быть открытыми и выстраивать эффективные коммуникации со средствами массовой информации: «Если вам нужно чтобы вас заметили, вы должны прилагать усилиями к тому, чтобы быть интересными и яркими, самим предлагать информационные поводы и поднимать актуальные темы. И никогда не говорите прессе «без комментариев».

Ещё один прозвучавший совет касался восприятия критики. «Не бойтесь никого критиковать, - сказал лектор слушателям «Школы общественно-политического лидера». – Но ваша критика должна быть разумной и к месту, а не просто «палки в колёса».

Максим Костиков подчеркнул, что для успешной деятельности политик должен знать о реальных проблемах людей и ориентироваться в актуальной повестке дня, в том числе анализируя информационное пространство социальных сетей.

После лекции спикер ответил на вопросы аудитории, а в заключительной части занятия молодым людям пришлось самим отвечать на каверзные вопросы – слушателям «Школы общественно-политического лидера», разделившимся на команды, было дано задание провести импровизированную пресс-конференцию.

Напомним, программа «Школы общественно-политического лидера» рассчитана на полтора месяца и включает курс из 10 лекций. Среди предложенных тем: политическое становление России, психология лидерства, формирование имиджа политика, избирательное право, партийные системы, избирательный процесс, коммуникации и электоральная социология. Слушателями школы стали студенты ПсковГУ, члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, представители молодёжных подразделений парламентских партий. Проект реализуется Центром социологии и региональной политики совместно с институтом непрерывного образования ПсковГУ и при поддержке Псковского областного Собрания депутатов.