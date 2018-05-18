0
23:08
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
22:39
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
22:10
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
21:26
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
20:17
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:05
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
Еще новости
Общество

Бойцов, кинологов и водителей приглашает на службу псковский ОМОН

Отдел Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов на службу в отряде мобильном особого назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области требуются кандидаты для замещения должностей: полицейский (боец), полицейский (водитель), полицейский (кинолог), младший инспектор-кинолог.

Требования к кандидатам: мужчины до 35 лет, наличие образования не ниже среднего (полного) общего. Предоставляется: полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи, льготная выслуга лет 1 год за 1,5, бесплатное медицинское обслуживание, денежное довольствие от 30 тысяч рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
18 мая 2018
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров 1
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
18 мая 2018
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО) 1
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
18 мая 2018
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове 1
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2018
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
18 мая 2018
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится 1
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
18 мая 2018
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников 1

Идет загрузка...