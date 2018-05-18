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Общество

Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове

В преддверии празднования 100-летия со дня образования пограничных органов в стенах Пограничного управления ФСБ России по Псковской области состоялась военно-историческая конференция, посвященная этой юбилейной дате.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, мероприятие объединило видных научных деятелей и представителей общественности, которые представили результаты  многолетних научно-исторических изысканий. Гостями пограничников стали не только ученые-исследователи, но и юное поколение друзей-пограничников – учащиеся Псковского таможенно-правового лицея и филиала академии ФСИН России, участники молодежного движения «Юнармия» и центра «Патриот», а также краеведы и ветераны пограничной службы.

Открыл конференцию начальник Пограничного управления Андрей Парамонов, поприветствовав участников и отметив особое значение зарождения и становления пограничной охраны на псковских рубежах. «Проводя конференцию, мы, в первую очередь, преследуем цель – осмыслить многовековую пограничную историю России, выявить ее региональные особенности, создать дополнительные условия для укрепления исторического сознания сотрудников Управления в интересах дальнейшего совершенствования пограничной деятельности, а также военно-патриотического воспитания граждан приграничья и прежде всего нашей молодёжи», - подчеркнул он.

История пограничной охраны на псковских рубежах многогранна и весьма привлекательна для исследователей не только Пскова, но и северо-западного региона в целом, что в очередной раз доказали выступления участников конференции. В работе приняли участие  8 докладчиков и более 100 слушателей, которые обсудили различные аспекты зарождения и становления органов пограничной охраны на псковской земле, а также ознакомились с фотодокументальной выставкой, посвященной грядущему юбилею.

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