Противопожарный рейд прошёл в Пустошке

23:28, 18 мая 2018, ПАИ

18 мая сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провел профилактический рейд в Пустошке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда был осуществлен обход жилых домов и проведены инструктажи в области пожарной безопасности. Также были распространены листовки на тему запрета несанкционированных палов травы и проведены индивидуальные беседы с гражданами.

В рамках проводимого профилактического мероприятия до населения доведены обязательные требования пожарной безопасности, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара,

Помимо этого жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных служб, а также довели до них информацию об обстановке с пожарами на территории района и основные причины пожаров в частном жилом секторе населенных пунктов.