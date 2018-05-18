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Общество

#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)

Сегодня, 18 мая, в Пскове прошел Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Весь день федеральные и региональные эксперты вместе с участниками #Команды2018 обсуждали развитие в регионе проектов в сферах волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения. Для встречи с псковскими общественниками приехали депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко,  директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Псковское агентство новостей подготовило видеообзор всего дня работы форума.

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  • Сюжет
  • #Команда2018
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится Шамиль Джафаров: Ни один проект #Команды2018 не останется без ответа Эдуард Пичугин предложил провести конкурс роликов, популяризирующих Псковскую область Между федеральными экспертами и авторами проектов #Команды2018 будет налажена постоянная связь Проект #Команда2018 удался и у него большое будущее, уверена депутат Госдумы Обучающую площадку по подготовке грантов предложил создать в Псковской области врио губернатора Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников Серию роликов для популяризации области предлагает снять участник #Команды2018 Гедиминас Таранда предложил проводить регулярные литературные вечера на набережной в Пскове Исторический парк «Былины дневного Пскова» предлагается создать в Выбутах
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