#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
Сегодня, 18 мая, в Пскове прошел Первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. Весь день федеральные и региональные эксперты вместе с участниками #Команды2018 обсуждали развитие в регионе проектов в сферах волонтерства и общественной деятельности, патриотизма, молодежной политики и образования, экономики, культуры и туризма, информационной политики, экологии, сельского хозяйства, спорта и здравоохранения. Для встречи с псковскими общественниками приехали депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по культуре Елена Бондаренко, директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, общественный деятель и кинопродюссер Шамиль Джафаров, телеведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Псковское агентство новостей подготовило видеообзор всего дня работы форума.