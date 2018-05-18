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Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров

Президент России Владимир Путин утвердил все предложенные премьер-министром Дмитрием Медведевым кандидатуры о назначении новых вице-премьеров и министров, и подписал соответствующие указы, сообщается на сайте Кремля.

Некоторые члены кабинета министров сохранили свои должности, но есть в правительстве и новички. Так, в новом составе правительства будет 10 вице-премьеров.

Заместителем председателя правительства - министром финансов назначен Антон Силуанов. За социальный блок будет отвечать Татьяна Голикова, за сельское хозяйство — Алексей Гордеев, за промышленность и энергетику — Дмитрий Козак, за оборонно-промышленный комплекс — Юрий Борисов, за строительство — Виталий Мутко, за цифровую экономику, транспорт и связь — Максим Акимов, за культуру и спорт — Ольга Голодец. Юрий Трутнев остался вице-премьером — постпредом в Дальневосточном федеральном округе. Еще одним вице-премьером стал Константин Чуйченко — он будет руководителем аппарата правительства.

На пост главы МЧС назначен Евгений Зиничев. Главой МВД стал Владимир Колокольцев, министром обороны - Сергей Шойгу, главой МИДа - Сергей Лавров, ​министром юстиции - Александр Коновалов, министром здравоохранения - Вероника Скворцова, министром культуры был утвержден Владимир Мединский, министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, министром строительства и ЖКХ - Владимир Якушев.

Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов — Минвостокразвития, Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Константин Носков.

Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения. А министром науки и высшего образования стал Михаил Котюков. Еще одно новое министерство - цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - возглавит Константин Носков.

На пост министра промышленности и торговли назначен Денис Мантуров, главой Минтруда - Максим Топилин, руководителем Минэкономразвития - Максим Орешкин, министром спорта Павел Колобков, министром энергетики - Александр Новак.

Отметим, что новый состав кабинета министров уже опубликовали на сайте правительства.

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