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Общество

Конференцию в великолукском медицинском колледже провели стоматологи Псковской области

На базе великолукского медицинского колледжа была проведена конференция «Новое в стоматологии», которая аккредитованная в системе непрерывного медицинского образования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в конференции приняли участие ассистент кафедры стоматологии УЦ управления делами президента РФ, лауреат чемпионатов стоматологического мастерства в номинации «Эстетическая стоматология» Светлана Тихонова, врач-стоматолог, менеджер по профессиональному образованию Ivoclar Vivadent, руководитель учебного центра ICDE-Москва, член The Academy of Dental Materials Алексей Башмаков, а так же стоматологи всех специальностей из Пскова, Великих Лук и районов Псковской области.

Всего около 70 специалистов получат удостоверения в системе непрерывного медицинского образования.

Добавим, что организаторы конференции - стоматологическая ассоциация России и Псковская областная общественная организация «Стоматологи Псковской области». 

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