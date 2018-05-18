На 150 тысяч рублей оштрафовала Псковская транспортная прокуратура ОАО «РЖД» за нарушения транспортной безопасности
Псковская транспортная прокуратура оштрафовала на 150 тысяч рублей ОАО «РЖД» за нарушения транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что в отношении ряда объектов транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД» не была проведена дополнительная оценка уязвимости. Кроме того, отсутствовала информация о требованиях указанного законодательства в наглядной и доступной форме на данных объектах.
В этой связи Псковский транспортный прокурор в отношении ОАО «РЖД» возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности), а также внес представление.
По результатам рассмотрения дел ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле.