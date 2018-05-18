На 150 тысяч рублей оштрафовала Псковская транспортная прокуратура ОАО «РЖД» за нарушения транспортной безопасности

23:01, 18 мая 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура оштрафовала на 150 тысяч рублей ОАО «РЖД» за нарушения транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что в отношении ряда объектов транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД» не была проведена дополнительная оценка уязвимости. Кроме того, отсутствовала информация о требованиях указанного законодательства в наглядной и доступной форме на данных объектах.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в отношении ОАО «РЖД» возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности), а также внес представление.

По результатам рассмотрения дел ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений находится на контроле.