Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня

23:08, 18 мая 2018, ПАИ

20 июня в актовом зале администрации Псковской области (Псков, улица Некрасова 23, левое крыло, 2 этаж) состоится жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных животных и медведей на сезон охоты 2018 — 2019 годов между физическими лицами на территорию общедоступных охотничьих угодий региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природопользованию и охране окружающей среды, на сайте комитета будет организована видеотрансляция.