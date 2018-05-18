Работы по сохранению памятников архитектуры в рамках программы капремонта продолжаются в Пскове

23:27, 18 мая 2018, ПАИ

В Псковской области продолжаются в рамках региональной программы капитального ремонта работы по сохранению памятников архитектуры, используемых в качестве многоквартирных жилых домов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по охране объектов культурного наследия, в настоящее время идут работы на следующих объектах в Пскове:

«Дом жилой Семина», 1946 года (улица Горького, 6) построен в 1908 году, первоначальные владельцы не известны. Василий Семин - заместитель председателя Ленинградского облисполкома, с 1944 года - председатель Псковского облисполкома.

Сейчас на памятнике ведутся работы по ремонту крыши.

«Дом Хмелинского», XIX век (улица Герцена, 6-а) принадлежит к крупному фрагменту каменной застройки в начале Большой Запсковской улицы (XVII - XVIII веков). Сохранившийся в западной части дома подвал XVII века перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками.

На памятнике продолжаются работы по ремонту крыши и фасадов.

«Дом жилой», XIX-XX веков (улица Карла Маркса, 6) построен в 1901 году, о чем свидетельствует лепная дата строительства на главном фасаде. Первоначально назывался «домом Белова». Но точных архивных данных о самом строительстве и владельцах пока не найдено.

На памятнике начаты работы по ремонту крыши.

«Дом жилой, флигель», 1891 год (улица Советская, 45). Можно предположить, что это был доходный дом с жилыми квартирами, которые сдавались в наем. Характерный декор из фасонного кирпича сосредоточен на главном фасаде, выходящем на красную линию улицы Советской.

В настоящее время продолжаются работы по ремонту крыши и фасадов памятника.