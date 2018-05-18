50-летнюю уроженку Пустошкинского района ищет псковская полиция
Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает 50-летнюю Инну Перепеч, уроженку деревни Гультяи Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Женщина проживала в селе Карамышево Псковского района, последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее она неоднократно уходила.
Разыскиваемая среднего телосложения, ростом 165 сантиметров с темно-русыми короткими волосами и голубыми глазами.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Инны Перепеч, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.