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50-летнюю уроженку Пустошкинского района ищет псковская полиция

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову разыскивает 50-летнюю Инну Перепеч, уроженку деревни Гультяи Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина проживала в селе Карамышево Псковского района, последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее она неоднократно уходила.

Разыскиваемая среднего телосложения, ростом 165 сантиметров с темно-русыми короткими волосами и голубыми глазами.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении  Инны Перепеч, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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