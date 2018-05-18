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Общество

Участники крестного хода вдоль государственной границы России достигнут Великолукской епархии 22 мая

Крестный ход вдоль линии государственной границы Российской Федерации с Эстонией и Латвией достигнет территории Великолукской епархии 22 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии. 

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия встреча участников крестного хода состоится 22 мая в 14:00 в храме святителя Николая поселка Красногородск. В этот день запланировано перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари. Святыни крестного хода будут пребывать в храме Красногородска до 16:00, а затем отправятся в Себеж.

Предполагается, что участники крестного хода посетят городские храмы Великолукской епархии:

22 мая (прибытие в 18:00) - 23 мая (отправление в 16:00) - Свято-Троицкий храм Себежа;

23 мая (прибытие в 18:00) - 24 мая (отправление в 16:00) - Свято-Троицкий кафедральный собор Невеля;

24 мая (прибытие в 17:00) - 26 мая (отправление в 14:00) - Свято-Вознесенский кафедральный собор города Великие Луки.

Напомним, что крестный ход вдоль линии государственной границы Российской Федерации с Эстонией и Латвией, приуроченный к празднованию 100-летней годовщины со дня образования пограничных органов, стартовал 6 мая. Подобное мероприятие в истории Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской митрополии проходит впервые. 

Молитвенное шествие началось после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Возглавляемые викарием Псковской епархии, епископом Гдовским Фомой (Демчуком) участники крестного хода с молитвой, иконами и ковчегом с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского прошли до пристани у Ольгинского моста, откуда святыни продолжили движение на катерах береговой охраны погрануправления.

На сегодняшний день крестный ход уже проследовал по акватории Псковского и Чудского озер, территориям Печорского, Пыталовского и Островского районов.
 
Маршрут крестного хода завершится 26 мая молебном в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.

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