День без осадков ожидается в Псковской области 20 мая
20 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +3…+8 градусов, днем +15…+20.
Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.