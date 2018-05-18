День без осадков ожидается в Псковской области 20 мая

15:30, 19 мая 2018, ПАИ

20 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +3…+8 градусов, днем +15…+20.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.