Музыкант с Фарерских островов исполнит новые песни в Пскове

11:50, 19 мая 2018, ПАИ

19 мая в 18:00 в Пскове в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) выступит Ханс Андриас (Hans Andrias). Как сообщили Псковскому агентству информации в ГКЦ, музыкант с Фарерских островов презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри.

Вход на концерт свободный. Пригласительные можно взять в кассе Городского культурного центра.

Напомним, музыкант также посетит Великие Луки, Опочку, Себеж, Порхов, Пыталово и Остров. Это беспрецедентное событие стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ханс Андриас также выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Тур Ханса Андриаса пройдёт в рамках проекта «Культбригада» творческого объединения «Четыре согласных». Цель проекта – создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями всю Псковскую область. Планируются концерты музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.