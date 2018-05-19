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Культура

Музыкант с Фарерских островов исполнит новые песни в Пскове

19 мая в 18:00 в Пскове в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) выступит Ханс Андриас (Hans Andrias). Как сообщили Псковскому агентству информации в ГКЦ, музыкант с Фарерских островов презентует свой «исключительный» альбом «Vision» и исполнит новые песни, представляющие собой нетривиальное смешение дарк-фолка и американа-кантри.

Вход на концерт свободный. Пригласительные можно взять в кассе Городского культурного центра.

Напомним, музыкант также посетит Великие Луки, Опочку, Себеж, Порхов, Пыталово и Остров. Это беспрецедентное событие стало возможным благодаря поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Ханс Андриас также выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.

Тур Ханса Андриаса пройдёт в рамках проекта «Культбригада» творческого объединения «Четыре согласных». Цель проекта – создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями всю Псковскую область. Планируются концерты музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.

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