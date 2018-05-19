Областной семинар по стрелковым видам спорта прошел в Великих Луках

14:08, 19 мая 2018, ПАИ

15-16 мая Великолукская академия физической культуры и спорта принимала участников областного семинара по стрелковым видам спорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, семинар проходил в рамках реализации государственной услуги «Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд».

В семинаре приняли участие тренеры-преподаватели из Пскова и Великих Лук. В ходе теоретических и практических занятий рассматривались вопросы, связанные с антидопинговым контролем в спорте, научно-методическим обеспечением в стрелковых видах спорта. Обсуждались результаты исследовательской работы по стрелковым видам спорта на базе НИИ ВЛГАФК, участники семинара делились впечатлениями от просмотра практических занятий по стрельбе из лука. Также прошел круглый стол «Стрелковый спорт в Псковской области: проблемы и перспективы», участники обозначили некоторые проблемы в стрелковых видах спорта региона и попытались найти пути для их разрешения.

По результатам семинара принято совместное решение об обращении к руководству ВЛГАФК с просьбой о проведении научных исследований по психологической устойчивости спортсменов-стрелков.