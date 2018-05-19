Семейный праздник «Маленький чемпион» состоится в Пскове 20 мая

17:13, 19 мая 2018, ПАИ

Семейный праздник «Маленький чемпион» состоится в псковском спорткомплексе «Олимп» 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Участниками детского забега станут 84 мальчика и девочки, которым исполнилось до 6 до 24 месяцев. Они поползут на скорость по десятиметровым дорожкам. Одновременно на старт выйдут шесть детей. Всего забегов будет 14, а самый быстрый малыш получит кубок абсолютного чемпиона.

Кроме забегов малышей пройдут конкурсы плакатов и командных стилей, конкурс «Модный чемпион» и забег на четвереньках «Самый смелый папа».

Начало регистрации состоится 20 мая в 10:00, а начало забегов в 10:30.

Во время праздника будет работать ярмарка сувениров.

Вход для гостей праздника свободный.

Напомним, Псковский музей-заповедник подарит трем победителям семейного праздника «Маленький чемпион» сертификаты на бесплатные экскурсии по Кремлю.