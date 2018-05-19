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Спорт

Семейный праздник «Маленький чемпион» состоится в Пскове 20 мая

Семейный праздник «Маленький чемпион» состоится в псковском спорткомплексе «Олимп» 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Участниками детского забега станут 84 мальчика и девочки, которым исполнилось до 6 до 24 месяцев. Они поползут на скорость по десятиметровым дорожкам. Одновременно на старт выйдут шесть детей. Всего забегов будет 14, а самый быстрый малыш получит кубок абсолютного чемпиона.

Кроме забегов малышей пройдут конкурсы плакатов и командных стилей, конкурс «Модный чемпион» и забег на четвереньках «Самый смелый папа».

Начало регистрации состоится 20 мая в 10:00, а начало забегов в 10:30.

Во время праздника будет работать ярмарка сувениров.

Вход для гостей праздника свободный.

Напомним, Псковский музей-заповедник подарит трем победителям семейного праздника «Маленький чемпион» сертификаты на бесплатные экскурсии по Кремлю.

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Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая 1
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19 мая 2018
Футбольный турнир «Маленькие сердца» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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19 мая 2018
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
19 мая 2018
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
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