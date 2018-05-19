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Культура

Выставка ксилографий Владимира Фаворского откроется в Пушкинском заповеднике 23 мая

Выставка «В. А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина» будет доступна для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» 23 мая. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, новая экспозиция — это совместный проект пушкиногорских хранителей и их коллег из Новгородского государственного объединённого музея-заповедника. Коллекции относятся к числу самых ценных в фондах обоих музеев.

На выставке будут представлены серии ксилографий, иллюстрирующих произведения Пушкина: от ранних, из первой сделанной Фаворским книги «Домик в Коломне» (1929), до последних, в Маленьким трагедиям (издание увидело свет в 1961 году).

Владимир Фаворский. Из иллюстраций к «Борису Годунову» (1955). Из фондов Пушкинского заповедника.

Лидия Токарева отметила, что Владимир Фаворский —  классик отечественного изобразительного искусства, блестяще работавший «на стыке» разных художественных направлений, от символизма до авангардизма. «Непревзойдённый иллюстратор, он разработал собственную теорию оформления книги, понимая издание как целостный образ и «инструмент для чтения», в котором декоративное начало должно неразрывно сочетаться с функциональным». Непереоценимы вклад Фаворского в историю русского и советского искусства, его влияние на последующие поколения художников, в частности — на приверженцев и последователей так называемого «сурового стиля» в живописи», - рассказала пресс-атташе музея. 

Выставка «В. А. Фаворский. Иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина» станет большим событием в культурной жизни региона, добавила Лидия Токарева и уточнила, что торжественное открытие экспозиции не случайно проведут в дни 52-го Пушкинского праздника поэзии.

Размещена новая экспозиция в выставочном зале в мемориальной усадьбе «Михайловское» («Льняной амбар»). Вход на неё свободный.

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