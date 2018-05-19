Футбольный турнир «Маленькие сердца» завершился в Пскове

15:03, 19 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в Пскове на стадионе «747» прошли финальные соревнования проекта «Мяч дружбы», где определился победитель футбольного турнира «Маленькие сердца», инициатором которого выступает Псковское областное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открывая соревнования, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков пожелал всем участникам удачи, успехов, крепкого командного духа, бодрости и спортивных успехов. Он напомнил, что турнир «Маленькие сердца» проходит в преддверии грандиозного события мирового уровня - Чемпионата мира по футболу, который стартует на российских стадионах совсем скоро.

От лица главы Пскова юных футболистов поздравил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. «Участие в турнире - это не только демонстрация спортивной подготовки и высокие спортивные результаты, но и прекрасная возможность для вас, ребята, представителей разных районов Псковской области, познакомиться и пообщаться друг с другом, завести новых друзей», - сказал депутат и пожелал ребятам настоящего спортивного праздника.

В этом году мероприятие получило международную поддержку. Перед началом финальных игр юных футболистов приветствовал советник-посланник МИД Австрии в России Штефан Вайдингер.

С начала года в школах-интернатах Псковской области проходили тренировки по футболу, а в начале мая в Острове и Порхове - отборочные игры, в результате которых в финал вышли 10 команд. В Пскове были разыграны три комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах.

Все участники соревнований получили памятные подарки.

Напомним, футбольный турнир проводится в Псковской области уже в шестой раз. Поддержку проекту оказывает Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Управление образования администрации региона.

В этом году в мероприятии приняло участие более 200 воспитанников школ-интернатов из разных районов Псковской области.