0
14:13
Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
12:40
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
12:17
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
11:00
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
15:35
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая
11:09
Главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности»
09:52
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Спорт

Футбольный турнир «Маленькие сердца» завершился в Пскове

Сегодня, 19 мая, в Пскове на стадионе «747» прошли финальные соревнования проекта «Мяч дружбы», где определился победитель футбольного турнира «Маленькие сердца», инициатором которого выступает Псковское областное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Открывая соревнования, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков пожелал всем участникам удачи, успехов, крепкого командного духа, бодрости и спортивных успехов. Он напомнил, что турнир «Маленькие сердца» проходит в преддверии грандиозного события мирового уровня - Чемпионата мира по футболу, который стартует на российских стадионах совсем скоро.

От лица главы Пскова юных футболистов поздравил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. «Участие в турнире - это не только демонстрация спортивной подготовки и высокие спортивные результаты, но и прекрасная возможность для вас, ребята, представителей разных районов Псковской области, познакомиться и пообщаться друг с другом, завести новых друзей», - сказал депутат и пожелал ребятам настоящего спортивного праздника.

В этом году мероприятие получило международную поддержку. Перед началом финальных игр юных футболистов приветствовал советник-посланник МИД Австрии в России Штефан Вайдингер.

С начала года в школах-интернатах Псковской области проходили тренировки по футболу, а в начале мая в Острове и Порхове - отборочные игры, в результате которых в финал вышли 10 команд. В Пскове были разыграны три комплекта наград в младшем, среднем и старшем возрастах.

Все участники соревнований получили памятные подарки.

Напомним, футбольный турнир проводится в Псковской области уже в шестой раз. Поддержку проекту оказывает Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту и Управление образования администрации региона.

В этом году в мероприятии приняло участие более 200 воспитанников школ-интернатов из разных районов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
19 мая 2018
Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
19 мая 2018
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
19 мая 2018
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
19 мая 2018
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая
18 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая
Главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности»
18 мая 2018
Главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности»
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
18 мая 2018
Опубликовано расписание полуфинального этапа Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области 1
Соблюдать правила безопасности и воздержаться от алкоголя призывают зрителей организаторы ралли «Пушкинские Горы-2018»
16 мая 2018
Соблюдать правила безопасности и воздержаться от алкоголя призывают зрителей организаторы ралли «Пушкинские Горы-2018»

Идет загрузка...