130 каратистов собрало Первенство Пскова «Тигр Шотокан»

15:53, 19 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в спортивном зале СДЮСШОР «Барс» (Дом Спорта) прошло Первенство города Пскова по карате (WKF) «Тигр Шотокан», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов с 6 до 17 лет из Пскова, а также из городов Латвии Резекне и Даугавпилс.

От имени главы города участников приветствовал депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов. «Я убежден, что эти соревнования станут очередным этапом вашей спортивной жизни и очередной ступенью на пути к новым победам. Считаю, что, как всегда, в спорте должен победить сильнейший», - сказал депутат и пожелал спортсменам красивой и честной борьбы.

Каратисты демонстрировали свое мастерство в дисциплинах «индивидуальное ката», «ката группа», «индивидуальное кумите», «командное кумите». Напомним, что карате официально включено в программу Олимпийских игр 2020, а потому первенство проводилось по всем олимпийским правилам этого вида спорта.

Традиционно данные соревнования являются завершением тренировочного сезона перед летними каникулами.

По итогам состязаний большинство призовых мест завоевали спортсмены Пскова, представители Латвии также не остались без наград.

Первенство проходило под эгидой Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.