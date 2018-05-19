На благотворительном аукционе в рамках фестиваля «Другое искусство» в Пскове удалось собрать 133 тысячи рублей

16:16, 19 мая 2018, ПАИ

На благотворительном аукционе, проведенном 18 мая в Центре лечебной педагогики при поддержке Театрально-концертной дирекции Псковской области, удалось собрать 133 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в дирекции.

Всего на аукционе были представлены 12 лотов – работ известных псковских художников. Аукцион состоялся в рамках фестиваля «Другое искусство».

Все средства, собранные на аукционе, будут направлены на поддержку проекта «Сопровождаемое проживание в Пскове». Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» является продолжением работы, направленной на включение в жизнь общества людей с тяжелой инвалидностью, начатой 25 лет назад созданием Центра лечебной педагогики. Благодаря работе проекта люди с инвалидностью получают возможность во взрослом возрасте жить в привычных условиях своего города, а не в стационарном учреждении.

Театрально-концертная дирекция и Центр лечебной педагогики поблагодарили всех неравнодушных людей, принявших участие в аукционе.