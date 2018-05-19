Российские врачи обсуждают в Псковской области технологии эстетической и цифровой стоматологии

16:42, 19 мая 2018, ПАИ

Ведущие российские дантисты обсуждают в Псковской области актуальные медицинские технологии. В Пскове 19 мая впервые проходит конференция по эстетической и цифровой стоматологии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На торжественном открытии конференции выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Участникам встречи она передала приветствие врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Мы рады, что для проведения вашего профессионального собрания сегодня выбран Псков. Цифровая стоматология — одно из самых развивающихся и интересных направлений медицинской науки, неотъемлемый атрибут современной стоматологической клиники. Тематика конференции свидетельствует о готовности региональных специалистов внести конструктивный вклад в решение актуальных вопросов эстетической и цифровой стоматологии», — говорится в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

В рамках конференции обсуждаются современные тенденции лечения и реставрации зубов. Речь также идет о реализации новых проектов по оказанию качественной и доступной стоматологической помощи жителям региона.

Экспертными мнениями на этот счет делятся вице-президент Ассоциации цифровой стоматологии, президент Общества по изучению цвета в стоматологии профессор Андрей Акулович, московские стоматологи Вячеслав Чалый, Алексей Башмаков, Рустам Ялышев.

Конференция по эстетической и цифровой стоматологии проходит в регионе по инициативе Ассоциации цифровой стоматологии России при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.