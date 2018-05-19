0
18:01
Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно
17:30
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая
16:53
Футбольный турнир «Маленькие сердца» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:13
Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
12:40
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
12:17
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
11:00
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
Еще новости
Спорт

Порядка 600 участников ожидается на первом этапе соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»

Порядка 600 участников ожидается на первом этапе соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018», который состоится в Пскове 20 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин.

«На соревнования к нам подали заявки люди из 52 городов, также будут участвовать иностранные граждане из братской Белоруссии и Эстонии», - рассказал Александр Кузьмин. Он отметил, что в последние дни регистрации был большой наплыв желающих принять участие в соревнованиях, люди по-прежнему звонят и хотят зарегистрироваться, но мест уже нет. «Поэтому мы советуем им зарегистрироваться на следующие этапы», - добавил лидер PRO SPORT.

Напомним, соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. 

В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы). 

 

19 мая до 21:00 в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета (площадь Ленина, 2 корпус 1, желтое здание справа от главного корпуса вуза) производится выдача номеров и чипов участников.

20 мая с 8:00 до 9:30 свои стартовые номера смогут получить приезжие спортсмены. В 10:00 состоится торжественное открытие мероприятия.

Первый забег участников на дистанцию 1 километр начнется в 10:20. Второй – на 3 километра в 10:40. А в 11:20 пройдет забег участников соревнований на дистанциях 7 и 21,1 километров.

В 13:50 состоится награждение победителей.

Отметим, что участники соревнований при получении номера должны предъявить справку о состоянии здоровья. А лица, не достигшие возраста 16 лет, не допускаются к соревнованиям без присутствия взрослого — сопровождающего.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Порядка 600 участников ожидается на первом этапе соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут 20 мая Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018» Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе Ключ на старт! #Команда2018: Работаем! (ВИДЕО) Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится Шамиль Джафаров: Ни один проект #Команды2018 не останется без ответа
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно
19 мая 2018
Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая
19 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая 1
Футбольный турнир «Маленькие сердца» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 мая 2018
Футбольный турнир «Маленькие сердца» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
19 мая 2018
Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
19 мая 2018
Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
19 мая 2018
Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
19 мая 2018
Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая
18 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» пройдет в Пскове 20 мая

Идет загрузка...