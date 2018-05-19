Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно

18:01, 19 мая 2018, ПАИ

«На данный момент у нас все готово, чтобы соревнования прошли успешно», - прокомментировал лидер общественной организации PRO SPORT Александр Кузьмин подготовку к первому этапу соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018», который состоится в Пскове 20 мая.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации он сообщил, что организаторы очень долго и усердно готовились к проведению мероприятия, ко всему подходили с большой ответственностью, продумывали каждый шаг. «Я уверен, что все пройдет шикарно», - сказал Александр Кузьмин. Он добавил, что спонсоры соревнований подготовили подарочные сертификаты для победителей.

Напомним, соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

19 мая до 21:00 в Центре студенческих инициатив Псковского государственного университета (площадь Ленина, 2 корпус 1, желтое здание справа от главного корпуса вуза) производится выдача номеров и чипов участников.

20 мая с 8:00 до 9:30 свои стартовые номера смогут получить приезжие спортсмены. В 10:00 состоится торжественное открытие мероприятия.

Первый забег участников на дистанцию 1 километр начнется в 10:20. Второй – на 3 километра в 10:40. А в 11:20 пройдет забег участников соревнований на дистанциях 7 и 21,1 километров.

В 13:50 состоится награждение победителей.

Отметим, что участники соревнований при получении номера должны предъявить справку о состоянии здоровья. А лица, не достигшие возраста 16 лет, не допускаются к соревнованиям без присутствия взрослого — сопровождающего.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.