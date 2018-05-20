0
15:20
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
11:01
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
10:22
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
10:00
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
09:44
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
09:00
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
Еще новости
Общество

Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь

Купальница наступила сегодня, 20 мая, по народному календарю, пишет calend.ru. Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.

Отмечается, что и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра — набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году», «В новолуние сеять — все червь поест», «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
20 мая 2018
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
20 мая 2018
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
20 мая 2018
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
20 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
20 мая 2018
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
Российские врачи обсуждают в Псковской области технологии эстетической и цифровой стоматологии
19 мая 2018
Российские врачи обсуждают в Псковской области технологии эстетической и цифровой стоматологии

Идет загрузка...