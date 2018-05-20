Скотный двор и баня загорелись утром 20 мая в Псковской области

09:14, 20 мая 2018, ПАИ

Скотный двор и баня загорелись утром сегодня, 20 мая, в двух населенных пунктах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону.

20 мая в 4:26 поступило сообщение о возгорании скотного двора в деревне Золотково Пригородной волости Новосокольнического района. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 4 человека.

Также 20 мая в 6:10 поступило сообщение о возгорании в бане в деревне Орша Верхнянской волости Новоржевского района. Как отметили в пресс-службе, с огнем боролись 5 человек и две единицы техники.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.