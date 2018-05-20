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Общество

Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»

Сегодня, 20 мая, начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли –  «Пушкинские Горы-2018». Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня пилоты преодолеют около 40 «боевых» киклометров на 3 скоростных участках, одну тупиковую дорогу – Кудеверь – Бардово.

Автомашины начнут покидать закрытые парки в Новоржеве начиная с 9:45. Финиш состоится в Пушкинских Горах на турбазе «Пушкиногорье», а в 17:30 пройдет награждение пилотов.

Участие в третье секции гонки примут участие 39 экипажей, а 4 экипажа, из числа сошедших вчера, продолжат гонку по системе «Супер-ралли», получив по 5 штрафных минут за каждый пропущенный спецучасток.

Вчера, 19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоялась церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после чего был дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области», который в абсолютном зачете выиграл петербургский экипаж в составе Станислава Травникова и Алексея Башмакова.

В соревновании принимают участие порядка 50 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7. Также участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.

Организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» является 3-м этапом Чемпионата России, 4-м этапом Чемпионата Северо-Западного федерального округа и 2-м этапом Чемпионата Псковской области.

Организаторами соревнования выступают Министерство спорта Российской Федерации, Российская автомобильная федерация, администрация Псковской области, администрации Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Опочецкого районов, Федерация автомобильного спорта Псковской области при поддержке регионального Государственного комитета по физической культуре и спорту.

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