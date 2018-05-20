0
15:20
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
11:01
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
10:22
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
10:00
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
09:44
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
09:00
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
Еще новости
Общество

Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове

Первый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» состоится в Пскове сегодня, 20 мая, сообщили Псковскому агентству информации организаторы спортивного мероприятия.

В 10:00 пройдет торжественное открытие мероприятия, а первый забег участников на дистанцию 1 километр начнется в 10:20. Второй – на 3 километра в 10:40. А в 11:20 пройдет забег участников соревнований на дистанциях 7 и 21,1 километров.

В 13:50 состоится награждение победителей.

Отметим, что участники соревнований при получении номера должны предъявить справку о состоянии здоровья. А лица, не достигшие возраста 16 лет, не допускаются к соревнованиям без присутствия взрослого — сопровождающего.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы). 

Напомним, соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове Александр Кузьмин: На данный момент всё готово, чтобы первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» прошёл успешно Порядка 600 участников ожидается на первом этапе соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартует в Пскове 20 мая Кубок губернатора Псковской области на ралли «Пушкинские Горы-2018» выиграл петербургский экипаж Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области пройдут 20 мая Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018» Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
20 мая 2018
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
20 мая 2018
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
20 мая 2018
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
20 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
20 мая 2018
Купать лошадей в речной воде советует сегодня народный календарь
Российские врачи обсуждают в Псковской области технологии эстетической и цифровой стоматологии
19 мая 2018
Российские врачи обсуждают в Псковской области технологии эстетической и цифровой стоматологии

Идет загрузка...