Паркур-фестиваль «Без границ» прошел вчера в Пскове

10:19, 20 мая 2018, ПАИ

Вчера, 19 мая, в Пскове на парковке торгового центра «Империал» прошел молодежный паркур-фестиваль «Без границ», который стал официальным открытием сезона экстремальных видов спорта, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре.

«Паркур-фестиваль – это спортивное событие, которое объединяет любителей. Эти ребята свое свободное время посвящают здоровому образу жизни, тренируются сами для самих себя. Фестиваль дает им возможность проявить себя», - отметила замдиректора Молодежного центра Олеся Назарой.

Более 20 спортсменов были распределены по возрастным категориям. Каждый участник за 1 минуту 30 секунд мог продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке. Для обеспечения безопасности спортсменов асфальт бы закрыт тренировочными матами.

Судьи оценивали зрелищность выступления и сложность трюков, а также объем использования элементов на площадке. Паузы между выступлениями заполняли танцоры школы «Head away».

Член жюри, тренер батутной арены «Кувырком» Илья Ефимов отметил, что участники показали высокий уровень подготовки, особенно подрастающее поколение трейсеров. По решению судей в младшей категории победителем стал Владимир Чернов, на втором месте – Иван Куминов, на третьем – Илья Мачихин. В средней возрастной категории лучшим признан Илья Холмов, вторым стал Илья Семенов, на третьем месте – Иван Тимофеев. В старшей категории победу одержал многократный чемпион «Без границ» Аркадий Высоцкий, второе место занял Сергей Федоров, третье – Игорь Сафаргалиев. Все участники получили памятные дипломы, а тройки победителей – призы от организаторов.

Подробности и фотоотчет можно посмотреть в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте», а также во встрече мероприятия.

Отметим, организаторами мепроприятия выступили Псковский городской молодежный центр и паркур-парк «Ирбис».