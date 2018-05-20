Всемирный день метрологии отмечают 20 мая

10:37, 20 мая 2018, ПАИ

Всемирный день метрологии отмечают сегодня, 20 мая, пишет calend.ru. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой «Метрической Конвенции», которая стала первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства.

На основе данной Конвенции была создана межправительственная Международная организация мер и весов. В 1875 году Конвенцию подписали 17 стран, в числе которых была и Россия. Примечательно, что одним из инициаторов создания Международной организации мер и весов выступила Петербургская Академия наук.

Известно, что метрология зародилась в глубокой древности и в переводе означает «наука об измерениях», которая проникает во все науки и дисциплины, имеющими дело с измерениями, и является для них единой наукой.

В России Всемирный день метрологии начали отмечать с 2004 года, а современная Метрологическая служба Российской Федерации представляет разветвленную сеть научно-исследовательских институтов, метрологических контрольно-испытательных и поверочных организаций, осуществляющих обеспечение измерений, разработку, производство, эксплуатацию многообразных технических устройств и другое.

Также в этот день принято отмечать вклад специалистов, работающих в этой отрасли, поэтому его можно считать международным профессиональным праздником.