Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»

10:44, 20 мая 2018, ПАИ

Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» сегодня, 20 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В соревнованиях участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети из разных уголков нашей страны и зарубежья: Волгограда, Уфы, Улан-Удэ , Санкт-Петербурга , Москвы и других городов, а также Республики Беларусь и Эстонии. Самому взрослому спортсмену, заявившемуся на мероприятие — 82 года.

Для атлетов подготовлены четыре трассы: 1 километр (дети от 7 до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

Добавим, соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT — 2018» пройдут в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

Напомним, соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.