До +23 ожидается 21 мая в Псковской области

11:21, 20 мая 2018, ПАИ

21 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем – от +18 до +23.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.