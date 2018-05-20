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Общество

До +23 ожидается 21 мая в Псковской области

21 мая в Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днем – от +18 до +23.

Атмосферное давление будет высоким. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в пределах нормы, ухудшений не прогнозируется.

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