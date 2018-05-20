На службу в патрульно-постовую службу приглашают в Великих Луках

11:50, 20 мая 2018, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки приглашает кандидатов в отдельную роту патрульно-постовой службы на должность полицейского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На службу в органах внутренних дел приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных силах, не имеющие судимости, с образованием не ниже среднего (полного), физически подготовленные и годные по состоянию здоровья. Кандидаты должны быть готовы к выполнению работы в особых условиях, связанных со служебными командировками в Северо-Кавказский регион.

При прохождении службы в отдельной роте патрульно-постовой службы полиции сотруднику будут предоставлены следующие льготы и социальные гарантии:

- ежемесячная заработная плата в размере от 20 до 40 тысяч рублей, дополнительная оплата часов, отработанных в ночное время;

- премиальные выплаты, получение ценных подарков за добросовестное выполнение служебных обязанностей;

- ежегодный основной отпуск в количестве 40 суток (не считая времени нахождения в пути к месту отпуска);

- возможность получения юридического образования в средне-специальных и высших учреждениях системы МВД России;

- возможность санаторно-курортного лечения членам семей сотрудников и получения путевок в детские оздоровительные лагеря детям сотрудников МВД;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- обеспечение вещевым имуществом в полном объеме посезонно;

- выплата страховых премий при получении травм;

- возможность карьерного роста и выхода на пенсию по истечении 20 лет выслуги в системе МВД с учетом службы в Вооруженных силах Российской Федерации, а также обучения в высших образовательных учреждениях (в стаж службы засчитывается половина срока обучения).

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Великие Луки, Октябрьский проспект, 30/14, кабинет № 6, телефон (811-53) 5-27-80.