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Общество

Правила защиты персональных данных напомнили псковичам в областном УМВД

Чтобы обезопасить себя от серьезных проблем, не следует перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области со ссылкой на ведомственное отделение «К», общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

В пресс-службе отмечают, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями и кодами, связанными с картами клиентов, также работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

«Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой!» – подчеркнули в областном УМВД.

В пресс-службе просят проводить разъяснительные беседы со своими пожилыми родственниками и доступно объяснить им о том, что недопустимо рассказывать о конфиденциальной информации посторонним и неизвестным лицам.

«Убедите их всегда советоваться с вами  прежде, чем предоставить какие-либо сведения о себе», – порекомендовали специалисты.

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