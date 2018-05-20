Facebook запускает функцию аудиопостов

12:12, 20 мая 2018, ПАИ

Социальная сеть Facebook запускает функцию аудиопостов. Как пишет информационный портал газеты «Известия», теперь пользователи смогут записывать аудиосообщения, которые будут проигрываться на цветном фоне.

Отмечается, что на фон сообщения пользователи смогут добавлять стикеры, смайлики, а также картинки, как при публикации обычных фотографий.

Сначала функция будет доступна для жителей Индии, а затем ей смогут воспользоваться и в других странах, отмечает издание со ссылкой на Digital Trends.

По мнению разработчиков, функция будет полезна людям в момент, когда у них нет времени набирать текст.