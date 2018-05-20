О пожарной безопасности напомнили жителям Палкино

12:42, 20 мая 2018, ПАИ

19 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провели очередной рейд по доведению требований пожарной безопасности в Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники осуществили обход домовладений, провели с жителями беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространили листовки и памятки о мерах пожарной безопасности.

В ходе бесед жителям довели обстановку с пожарами на территории района, рассмотрели вопросы по соблюдению правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газового оборудования, элетрооборудования и отопительных приборов.

Также сотрудники провели работу по разъяснению требований пожарной безопасности в пожароопасный период, действий граждан в случаи возникновения (обнаружения) пожара. Указали на недопустимость неосторожного обращения с источниками повышенной опасности, в том числе с огнем, и населению напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.