Стали известны предварительные результаты абсолютного зачета ралли «Пушкинские Горы-2018»

14:22, 20 мая 2018, ПАИ

В абсолютном зачете по предварительным данным на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018» одержал победу экипаж в составе Александра Осипова и Александра Андреева на автомашине Mitsubishi Lancer Evolution IX (Санкт-Петербург). Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Второе место завоевал экипаж в составе Дениса Ростилова (Екатеринбург) и Алексея Курносова (Смоленск) на автомашине Mitsubishi Lancer Evolution IX. Третье место занял экипаж из Санкт-Петербурга в составе Ильи Лотвинова и Павла Шевцова на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution VIII.

Отметим, что окончательное решение судей еще не озвучено.

Напомним, сегодня начался второй день третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018».

Вчера, 19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоялась церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после чего был дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области», который в абсолютном зачете выиграл петербургский экипаж в составе Станислава Травникова и Алексея Башмакова.

В соревновании принимают участие порядка 50 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7. Также участники приехали из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия.

Организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.