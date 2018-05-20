Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове

15:20, 20 мая 2018, ПАИ

Ксюша Воропай одержала абсолютную победу на забеге 14-го семейного праздника «Маленький чемпион» в Пскове сегодня, 20 мая. Как рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда – Псков», девочка показала лучшее время забега среди всех 72 участников, преодолев десятиметровую дистанцию за 9 секунд.

«Девочка буквально пролетела по дорожке», – отметили в псковской «Комсомолке».

В конкурсе командных газет члены жюри назвали десять победителей: Егоровы, Игнатьевы, Макаренко, Акатенковы, Власовы, Наливко, Пятериковы, Шепелевы, Дьячковы и Нефтеровы.

За самые оригинальные костюмы на семейном празднике жюри отметило Дьячковых, Спиридоновых, Шепелевых, Владислава Иванова, Костиных, Макаренко, Егора Иванова, Шешокиных и Воропай. Как подчеркнула главный редактор издания «Комсомольская правда – Псков» Ирина Потапова, костюмы были продуманы до мельчайших деталей.

В конкурсе «Самый смелый папа», по правилам которого было необходимо преодолеть десятиметровую дорожку на четвереньках, победил Максим Рехин с результатом 2,25 секунды. Второе время показал Константин Балычев, а Илья Шешокин стал третьим.

Также на площадке наградили три семьи, которые были самыми активными на празднике: Дьячковым, Шепелевым и Макаренко подарили бесплатные сертификаты на экскурсии в Псковский музей-заповедник.

Напомним, семейный праздник «Маленький чемпион» прошел сегодня, 20 мая, в псковском спорткомплексе «Олимп». Уучастниками детского забега стали 72 мальчика и девочки, которым исполнилось от 6 до 24 месяцев.