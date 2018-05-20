Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»

16:35, 20 мая 2018, ПАИ

Результаты первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018», который состоялся в Пскове сегодня, 20 мая, сообщили Псковскому агентству информации организаторы спортивного мероприятия.

На дистанции 1 км лучшими среди юношей стали Илья Варганов (1 место), Назар Калинин (2 место), Степан Тарасов (3 место), Александр Гнатюк (4 место), Глеб Макеев (5 место) и Илья Потанин (6 место).

Лучшими спортсменками на данной дистанции стали Аурика Пикалова (1 место), Анастасия Ефимова (2 место), Полина Ирха (3 место), Олеся Губарева (4 место), Александра Корнышева (5 место) и Нелли Сулейманова (6 место).

На дистанции 3 км победили юноши: Владимир Коновалов (1 место), Максим Лебедев (2 место), Валерий Демидов (3 место), Владислав Епифанов (4 место), Илья Громов (5 место) и Дмитрий Денежканс (6 место).

Среди девушек лучшими на дистанции 3 км стали Елизавета Николаева (1 место), Алина Николаева (2 место), Арина Василева (3 место), Елизавета Полякова (4 место), Валерия Иванова (5 место) и Юлия Гурьева (6 место).

На дистанции 7 км победу одержали юноши: Юрий Брюнин (1 место), Иван Алексеев (2 место), Даниил Храповицкий (3 место), Виталий Гришунин (4 место), Александр Сукманов (5 место) и Александр Плотников (6 место).

На этой дистанции среди девушек победу одержали: Ольга Пикалова (1 место), Мария Романенко (2 место), Антонина Одинцова (3 место), Дарья Удачная (4 место), Марина Иванова (5 место) и Екатерина Симонова (6 место).

На дистанции 21 км лучшими бегунами среди мужчин стали: Сергей Лукин (1 место, Санкт-Петербург), Александр Шевченко (2 место, Москва), Алексей Чилипенко (3 место, Ленинградская область), Александр Каравай (4 место, Камышин, Волгоградская область), Евгений Гайдуков (5 место, Камышин, Волгоградская область) и Константин Лаврентьев (6 место, Камышин, Волгоградская область).

«Это был рекордный старт для нашего города в текущем сезоне: более 530 участников! Из всех районов нашей Области и более, чем из 30 городов России, Беларуси и ближнего Зарубежья! И это только начало!» - отметили организаторы соревнования.

Добавим, что соревнования по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT – 2018» проходят в пять этапов: 20 мая, 17 июня, 15 июля, 19 августа и 15 сентября.

В соревнованиях приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители, взрослые и дети. Для участников соревнований были подготовлены 4 трассы: 1 километр (дети до 10 лет), 3 километра (дети до 16 лет), 7 километров (любители) и 21,1 километра (профессионалы).

Напомним, соревнования проходят в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.