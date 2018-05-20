Выставку одного предмета «Под небом Африки моей…» откроют в «Михайловском»

17:00, 20 мая 2018, ПАИ

Выставку одного предмета «Под небом Африки моей…» откроют в дни LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Она продолжит многолетний совместный проект Пушкинского Заповедника и Псковского музея-заповедника.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации представитель информационной службы «Михайловского» Лидия Токарева, вниманию жителей и гостей Святогорья на этот раз будет представлен уникальный фолиант из собрания рукописных и редких книг Псковского музея — изданная в XVII веке «История Эфиопии». Её автор — немецкий учёный и полиглот Иов Лудольф. Сам исследователь в Эфиопии не был, но вдохновился на труд об африканской стране после знакомства с эфиопским монахом и изучил для создания своей книги не только все имеющиеся к тому времени материалы об этой малоизвестной европейцам земле, но и древний геэзский язык и эфиопские рукописи. Очень скоро после выхода в свет «История Эфиопии» была переведена на ряд европейских языков, в том числе, на церковнославянский.

«Такой выбор экспоната и темы для традиционной выставки не случаен, – отметила Лидия Токарева. – Как известно, Пушкин считал своего прадеда именно эфиопом, а книгу Иова Лудольфа, вполне вероятно, в своё время читали и царь Пётр, и царский арап, Абрам Ганнибал».

Напомним, что в рамках этого совместного проекта двух учреждений культуры жители и гости Святогорья уже смогли увидеть многие раритеты из фондов Псковского музея-заповедника. В их числе — рукописи псковского поэта Александра Яхонтова, письма Екатерины II к Ивану Ганнибалу, альбом псковского дворянина пушкинского времени с автографами Анны Керн и Евпраксии Вульф, учебник французской грамматики, написанный лицейским наставником Пушкина и братом легендарного революционера Жана-Поля Марата, и так далее.