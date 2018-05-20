0
21:46
Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
18:18
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
16:35
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»
15:20
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
13:37
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
11:01
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
10:22
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
Еще новости
Общество

Учения НАТО Open Spirit проходят в Эстонии

Около 30 взрывных устройств обнаружили в рамках противоминных учений НАТО Open Spirit, которые проходят с 11 по 25 мая в территориальных водах Эстонии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного штаба Сил обороны республики.

Отмечается, что около 20 кораблей и несколько водолазных команд действуют на учениях НАТО Open Spirit под руководством ВМС Эстонии в поисковых зонах вблизи Таллина, а также островов Сааремаа, Хийумаа и Муху.

Задачами международных подразделений входит обнаружение взрывных устройств в морской акватории Эстонии, их идентификация и обезвреживание.

«В Таллинском заливе найдено более десяти взрывных устройств. Вблизи косы Сырве международные подразделения нашли восемь советских якорных мин и пять германских донных мин времен Второй мировой войны. В других районах поисков обнаружены различные донные, авиационные, якорные мины и минные якоря», — цитирует сообщение издание.

По словам моряков, опознаны российские и советские якорные морские мины времен Первой и Второй мировых войн M-06, M-08 и M-12, каждая из которых весит примерно полтонны. Также найдены противолодочные ракеты РБУ, донная мина УДМ, авиационная бомба САБ-250 и немецкие донные мины LMB.

«Чтобы найти оставшиеся после мировых войн взрывные устройства, мы в сотрудничестве с экспертами и историками определили зоны поиска в рамках противоминной операции, чтобы гарантировать точность и, по итогам работы, все большую безопасность в экономических зонах Эстонии и на наиболее популярных навигационных путях», — приводит РИА Новости слова командующего ВМС капитана второго ранга Пеэтера Иваска.

Как пишет издание, учения Open Spirit проводятся ежегодно с 1995 года поочередно вблизи берегов Эстонии, Латвии и Литвы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Названы победители третьего этапа Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
20 мая 2018
Николай Цветков в Новгороде принял участие в памятных мероприятиях по случаю 76-ой годовщины Любанской операции
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018»
20 мая 2018
Стали известны победители соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» 4
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
20 мая 2018
Имя абсолютного победителя на забеге семейного праздника «Маленький чемпион» назвали в Пскове
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
20 мая 2018
Травму получил фотограф на третьем этапе Чемпионата России ралли – «Пушкинские Горы-2018»
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
20 мая 2018
Полуфинальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области проходят сегодня в регионе
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
20 мая 2018
«Маленького чемпиона» определят сегодня в Пскове на забегах малышей
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове
20 мая 2018
Первый этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» стартовал в Пскове

Идет загрузка...