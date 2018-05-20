Учения НАТО Open Spirit проходят в Эстонии

17:36, 20 мая 2018, ПАИ

Около 30 взрывных устройств обнаружили в рамках противоминных учений НАТО Open Spirit, которые проходят с 11 по 25 мая в территориальных водах Эстонии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главного штаба Сил обороны республики.

Отмечается, что около 20 кораблей и несколько водолазных команд действуют на учениях НАТО Open Spirit под руководством ВМС Эстонии в поисковых зонах вблизи Таллина, а также островов Сааремаа, Хийумаа и Муху.

Задачами международных подразделений входит обнаружение взрывных устройств в морской акватории Эстонии, их идентификация и обезвреживание.

«В Таллинском заливе найдено более десяти взрывных устройств. Вблизи косы Сырве международные подразделения нашли восемь советских якорных мин и пять германских донных мин времен Второй мировой войны. В других районах поисков обнаружены различные донные, авиационные, якорные мины и минные якоря», — цитирует сообщение издание.

По словам моряков, опознаны российские и советские якорные морские мины времен Первой и Второй мировых войн M-06, M-08 и M-12, каждая из которых весит примерно полтонны. Также найдены противолодочные ракеты РБУ, донная мина УДМ, авиационная бомба САБ-250 и немецкие донные мины LMB.

«Чтобы найти оставшиеся после мировых войн взрывные устройства, мы в сотрудничестве с экспертами и историками определили зоны поиска в рамках противоминной операции, чтобы гарантировать точность и, по итогам работы, все большую безопасность в экономических зонах Эстонии и на наиболее популярных навигационных путях», — приводит РИА Новости слова командующего ВМС капитана второго ранга Пеэтера Иваска.

Как пишет издание, учения Open Spirit проводятся ежегодно с 1995 года поочередно вблизи берегов Эстонии, Латвии и Литвы.